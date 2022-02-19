Україна хоче миру. Основні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Свою промову він присвятив ситуації в Україні.
Детальніше про заяви Зеленського у Мюнхені - в матеріалі РБК-Україна нижче.
- "Україна хоче миру, Росія каже, що не хоче воювати. Хтось з нас бреше...Як так сталося, що у 21 ст в Європі досі йде війна і гинуть люди, чому вона триває довше, ніж друга світова війна", - почав свою промову Зеленський.
- Зеленський також назвав військову допомогу партнерів внеском у безпеку Європи і світу, де Україна вісім років є надійним щитом.
- Зеленський також нагадав, що гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста. "Жодна країна Європи не знає, що таке військові поховання щодня", - наголосив він.
- Завтра в Україні День героїв Небесної сотні, нагадав президент і запитав: "невже через 8 років Україна має постійно закликати до європейської перспективи?".
- Зеленський також згадав і про затяжний шлях України до НАТО. "Нам кажуть двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо хтось не хоче нас бачити - скажіть чесно", - наголосив він.
- Крим і Донбас неодмінно повернуться, але тільки мирним шляхом.
- Останні дні особливо показові - сотні обстрілів. Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес у ТКГ. Ми готові шукати ключ до закінчення війти у всіх формата. "Мені не важливо у якій точнці світу домовлятися про мир в Україні", - додав Зеленський.
- "Я як президент вперше і Україна в останній раз ініціюю проведення консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму", - наголосив президент, додавши, що ящо він не відбудеться або не надасть Україні гарантії безпеки, то буде визнаний як недійсний разом із пунктами, підписаними у 1994 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після участі у Мюнхенській конференції Зеленський одразу повернеться до Києва.