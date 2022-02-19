ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна хоче миру. Основні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Новость на русском →
Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 17:10
Україна хоче миру. Основні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Свою промову він присвятив ситуації в Україні.

Детальніше про заяви Зеленського у Мюнхені - в матеріалі РБК-Україна нижче.

  • "Україна хоче миру, Росія каже, що не хоче воювати. Хтось з нас бреше...Як так сталося, що у 21 ст в Європі досі йде війна і гинуть люди, чому вона триває довше, ніж друга світова війна", - почав свою промову Зеленський.
  • Зеленський також назвав військову допомогу партнерів внеском у безпеку Європи і світу, де Україна вісім років є надійним щитом.
  • Зеленський також нагадав, що гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста. "Жодна країна Європи не знає, що таке військові поховання щодня", - наголосив він.
  • Завтра в Україні День героїв Небесної сотні, нагадав президент і запитав: "невже через 8 років Україна має постійно закликати до європейської перспективи?".
  • Зеленський також згадав і про затяжний шлях України до НАТО. "Нам кажуть двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо хтось не хоче нас бачити - скажіть чесно", - наголосив він.
  • Крим і Донбас неодмінно повернуться, але тільки мирним шляхом.
  • Останні дні особливо показові - сотні обстрілів. Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес у ТКГ. Ми готові шукати ключ до закінчення війти у всіх формата. "Мені не важливо у якій точнці світу домовлятися про мир в Україні", - додав Зеленський.
  • "Я як президент вперше і Україна в останній раз ініціюю проведення консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму", - наголосив президент, додавши, що ящо він не відбудеться або не надасть Україні гарантії безпеки, то буде визнаний як недійсний разом із пунктами, підписаними у 1994 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після участі у Мюнхенській конференції Зеленський одразу повернеться до Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі