Росія звинуватила Україну в обстрілі Ростовської області. В ЗСУ спростували
Російські ЗМІ сьогодні повідомили про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. В ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її відвертою брехнею та провокацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ, генерала-лейтенанта Валерія Залужного.
"Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем, ані окупованих територій, ані території РФ", - наголосив Залужний.
Він звернув увагу, що окупанти використовують підготовлені фейки ще з самого початку агресії проти України.
"Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року", - підкреслив Залужний.
Зокрема, "фейковим" є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряда від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області.
"Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗСУ", - уточнив Залужний.
Нагадаємо, російські ЗМІ публікують заяви про те, що українські військові нібито "обстрілюють" мирних жителів на Донбасі, а також відкривають вогонь у бік Ростовської області.
Додамо, в Офісі президента вже відреагували на ці заяви, назвавши їх "набором Росії з операціями під хибним прапором".
Крім того, МЗС також прокоментували звинувачення з боку РФ, наголосивши, що, це не українські снаряди.