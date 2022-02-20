Кремль про напруженість навколо України: "Будь-яка іскра може призвести до непоправного"
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що напруженість ситуації навколо України досягла свого максимуму. За його словами, будь-яка провокація може призвести до непоправного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Першого каналу".
Як заявив Пєсков, заяви Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну призводять до "нагнітання напруженості".
"А коли напруженість доведена до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, то будь - яка іскра, будь-яка незапланована подія або будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків", - пояснив представник Кремля.
Нагадаємо, 17 лютого на Донбасі серйозно загострилася ситуація, бойовики щодня здійснюють десятки обстрілів вздовж усієї лінії розмежування.
Водночас Росія заявляє про нібито обстріли своєї території з українського боку, але Київ всі подібні заяви спростовує і вимагає розслідування.