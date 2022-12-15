Россияне около четырех лет собирали ресурсы для войны с Украиной, - Залужный

Российская армия около четырех лет собирала ресурсы для войны против Украины. Однако они исчерпали их, не добившись практически никакого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Economist .

"По моим подсчетам, должно быть, года за три с половиной-четыре они их (ресурсы - ред.) интенсивно собирали: людей, технику, боеприпасы. Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей", - отметил он.

Залужный подчеркнул, что оккупанты исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата. И это свидетельствует о том, что план был выбран неверно.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации.