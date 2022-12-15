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Россияне около четырех лет собирали ресурсы для войны с Украиной, - Залужный

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Четверг 15 декабря 2022 14:42
Россияне около четырех лет собирали ресурсы для войны с Украиной, - Залужный Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия около четырех лет собирала ресурсы для войны против Украины. Однако они исчерпали их, не добившись практически никакого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Economist.

"По моим подсчетам, должно быть, года за три с половиной-четыре они их (ресурсы - ред.) интенсивно собирали: людей, технику, боеприпасы. Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей", - отметил он.

Залужный подчеркнул, что оккупанты исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата. И это свидетельствует о том, что план был выбран неверно.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации.

Напомним, по данным аналитиков ISW, Путин готовит население к затяжной, изматывающей войне с Украиной, которая по-прежнему направлена ​​на завоевание дополнительных территорий.

При этом в Офисе президента Украины отмечают, что Россия решится на мирные переговоры и вывод войск из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.

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