ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские войска открыли огонь по Харькову

Новина українською →
Харьков, Четверг 15 декабря 2022 14:38
Российские войска открыли огонь по Харькову Фото: российские войска 15 декабря открыли огонь по Харькову (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня, 15 декабря обстреливают Харьков. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Внимание! Жители Харьковской области, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - предупредил Синегубов.

Тем временем мэр Харькова сообщил об обстреле инфраструктурных объектов города.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", - написал Игорь Терехов.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстріл харков
NEWS
Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев
Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны