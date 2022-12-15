Российские войска открыли огонь по Харькову

Российские войска сегодня, 15 декабря обстреливают Харьков. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Внимание! Жители Харьковской области, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - предупредил Синегубов.

Тем временем мэр Харькова сообщил об обстреле инфраструктурных объектов города.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", - написал Игорь Терехов.

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