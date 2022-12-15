ВСУ выбили оккупантов из двух кварталов Бахмута

Во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал " Київ ".

"Президент отметил 46-ю бригаду, это моя бригада, где я прохожу службу. Мы вчера контратаковали позиции врага и выбили его из нескольких кварталов Бахмута. Теперь его там нет", - рассказал военнослужащий ВСУ Александр Погребиский.

По словам военного, буквально еще два дня назад оккупанты заняли эти позиции.

"Нам была поставлена задача выбить врага с этих позиций, задача была выполнена десантно-штурмовыми войсками", - добавил он.