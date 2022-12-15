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Оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона: уже 2 погибших

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Херсон, Четверг 15 декабря 2022 11:21
Оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона: уже 2 погибших Фото: оккупанты снова нанесли удар по центру Херсона (иллюстрация/t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 15 декабря, российские оккупанты снова атаковали центр Херсона. Уже известно о двух погибших.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера. Есть информация о 2 погибших", - рассказал он.

По его словам, на месте работают экстренные службы.

Как сообщалось, жители освобожденного Херсона сообщали о звуках взрывов 15 декабря. В области не объявляли воздушную тревогу.

Напомним, в среду, 14 декабря, российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА. Повреждены два этажа.

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