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Оккупанты ударили по Запорожской области авиацией: есть раненые

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Четверг 15 декабря 2022 15:26
Оккупанты ударили по Запорожской области авиацией: есть раненые Фото: оккупанты ударили по Запорожской области авиацией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 15 декабря, нанесли авиационный удар по городу Орехов в Запорожской области, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Алесандра Старуха.

"Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные громады. В многострадальном городе Орехов в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены два работника местного КП "Водоканал", - говорится в сообщении.

По словам главы Запорожской ОВА, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Запорожье утром 14 декабря во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Как сообщили в мэрии Запорожья, звуки взрывов, которые слышали жители города, это работа Сил противовоздушной обороны.

Кроме того, в понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов. Мэр города сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.

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