Оккупанты ударили по Запорожской области авиацией: есть раненые

Российские военные сегодня, 15 декабря, нанесли авиационный удар по городу Орехов в Запорожской области, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Алесандра Старуха.

"Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные громады. В многострадальном городе Орехов в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены два работника местного КП "Водоканал", - говорится в сообщении. По словам главы Запорожской ОВА, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.