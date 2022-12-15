Снаряды для IRIS-T и не только. Германия передала Украине вооружение и технику
Германия за последнюю неделю передала Украине различные снаряды и десятки транспортных средств. В частности, бойцы ВСУ получили ракеты для системы ПВО IRIS-T.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.
По информации ведомства, за последние семь дней Украина получила от Германии:
- ракеты для IRIS-T;
- две бронированных ремонтно-эвакуационных машины;
- 30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам;
- пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- четыре машины скорой помощи;
- 18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии начали строительство завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, которые Берлин передал Украине.
Также мы писали, что правительство Германии обсуждает с компанией Deutsche Bahn передачу Украине тепловозов для поддержания транспортной инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.