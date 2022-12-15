Снаряды для IRIS-T и не только. Германия передала Украине вооружение и технику

Германия за последнюю неделю передала Украине различные снаряды и десятки транспортных средств. В частности, бойцы ВСУ получили ракеты для системы ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

По информации ведомства, за последние семь дней Украина получила от Германии:

Напомним, ранее стало известно, что в Германии начали строительство завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, которые Берлин передал Украине.

Также мы писали, что правительство Германии обсуждает с компанией Deutsche Bahn передачу Украине тепловозов для поддержания транспортной инфраструктуры.

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