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Снаряды для IRIS-T и не только. Германия передала Украине вооружение и технику

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Четверг 15 декабря 2022 19:10
Снаряды для IRIS-T и не только. Германия передала Украине вооружение и технику Иллюстративное фото: Германия передала Украине вооружение и технику (Diehl Defence)
Автор: Иван Носальский

Германия за последнюю неделю передала Украине различные снаряды и десятки транспортных средств. В частности, бойцы ВСУ получили ракеты для системы ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

По информации ведомства, за последние семь дней Украина получила от Германии:

  • ракеты для IRIS-T;
  • две бронированных ремонтно-эвакуационных машины;
  • 30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам;
  • пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • четыре машины скорой помощи;
  • 18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии начали строительство завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, которые Берлин передал Украине.

Также мы писали, что правительство Германии обсуждает с компанией Deutsche Bahn передачу Украине тепловозов для поддержания транспортной инфраструктуры.

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