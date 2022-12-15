В Одесской области обнаружили и уничтожили морскую мину (видео)

Фото: в Одесской области обнаружили и уничтожили морскую мину (ukrinform.ua)

В Одесской области пограничники совместно с бойцами ТРО обнаружили морскую мину. Ее вынесло в устье Дуная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Мину штормом вынесло в устье Дуная. Поэтому правоохранители организовали наблюдение, не допуская население в опасный район", - говорится в сообщении. Вскоре специалисты ГСЧС совершили контролируемый подрыв мины.