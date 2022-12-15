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В Одесской области обнаружили и уничтожили морскую мину (видео)

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Одесса, Четверг 15 декабря 2022 14:17
В Одесской области обнаружили и уничтожили морскую мину (видео) Фото: в Одесской области обнаружили и уничтожили морскую мину (ukrinform.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области пограничники совместно с бойцами ТРО обнаружили морскую мину. Ее вынесло в устье Дуная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Мину штормом вынесло в устье Дуная. Поэтому правоохранители организовали наблюдение, не допуская население в опасный район", - говорится в сообщении.

Вскоре специалисты ГСЧС совершили контролируемый подрыв мины.

Как сообщалось, в субботу, 10 декабря, военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

Ранее в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили.

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