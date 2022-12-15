В Одесской области обнаружили и уничтожили морскую мину (видео)
Фото: в Одесской области обнаружили и уничтожили морскую мину (ukrinform.ua)
В Одесской области пограничники совместно с бойцами ТРО обнаружили морскую мину. Ее вынесло в устье Дуная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Мину штормом вынесло в устье Дуная. Поэтому правоохранители организовали наблюдение, не допуская население в опасный район", - говорится в сообщении.
Вскоре специалисты ГСЧС совершили контролируемый подрыв мины.
Как сообщалось, в субботу, 10 декабря, военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.
Ранее в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили.
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