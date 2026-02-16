ЕС смягчает критику Орбана, несмотря на его атаки на Брюссель: FT объяснило этот парадокс
Еврокомиссия уменьшает публичную критику премьера Венгрии Виктора Орбана и даже рассматривает возможность выделения новых средств его правительству накануне парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Почему Брюссель сменил тон
По данным источников издания, европейские чиновники опасаются, что резкие заявления могут быть использованы Орбаном в его антибрюссельской предвыборной кампании. Именно поэтому Еврокомиссия стала осторожнее формулировать свои позиции по Венгрии, в частности в вопросах верховенства права.
"Все, что сделают институты ЕС, будет использовано Орбаном... Все, что мы скажем или не скажем, будет использовано против нас", - заявил представитель Европейского парламента.
Кроме того, институты ЕС пытаются избежать обвинений во влиянии на результаты выборов, которые состоятся в апреле.
Возможное финансирование перед выборами
Несмотря на длительные споры между Брюсселем и Будапештом, по информации собеседников издания, венгерское правительство может получить около 2,4 млрд евро новых средств еще до голосования.
Такой шаг, по словам дипломатов, является попыткой минимизировать политические риски и не дать оснований для заявлений о внешнем давлении.
Выборы могут изменить баланс сил
Социологические опросы свидетельствуют, что партия Орбана "Фидес" может потерять часть поддержки: оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром сейчас опережает ее примерно на 10 пунктов.
Более того, в воскресной речи Мадьяр пообещал укрепить позиции Венгрии в ЕС.
"Место Венгрии - в Европе, не только потому, что мы нуждаемся в Европе, но и потому, что Европа нуждается в нас", - сказал он.
Оппозиция также призвала европейские институты воздержаться от резких шагов во время избирательной кампании, чтобы не влиять на политический процесс.
Орбан и его заявления
По оценкам политических аналитиков, многолетнее правление премьера Виктора Орбана и его партии "Фидес" в Венгрии может завершиться уже в ближайшее время - на апрельских выборах он рискует уступить оппозиционной проевропейской партии "Тиса".
На фоне предвыборной кампании Орбан развернул масштабную информационную борьбу против своего главного оппонента Петера Мадьяра, активно используя жесткую риторику и пропагандистские заявления. Одним из ключевых элементов кампании стала антириторика в отношении Украины, которую венгерский премьер фактически пытается представить как "врага".
В частности, Орбан заявлял, что Будапешт не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз в течение ближайших десятилетий, а также делал противоречивые заявления относительно войны, утверждая, что "непонятно, кто на кого напал". В Киеве на такие высказывания реагировали критически, подчеркивая манипулятивность подобных тезисов.
Кроме того, венгерский премьер публично заявил, что Украина якобы добивается лишения Венгрии доступа к дешевым российским энергоносителям, что, по его словам, может привести к росту тарифов для венгерских потребителей.