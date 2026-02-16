ЄС пом'якшує критику Орбана, попри його атаки на Брюссель: FT пояснило цей парадокс

Єврокомісія зменшує публічну критику прем’єра Угорщини Віктора Орбана та навіть розглядає можливість виділення нових коштів його уряду напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Чому Брюссель змінив тон

За даними джерел видання, європейські посадовці остерігаються, що різкі заяви можуть бути використані Орбаном у його антибрюссельській передвиборчій кампанії. Саме тому Єврокомісія стала обережніше формулювати свої позиції щодо Угорщини, зокрема у питаннях верховенства права.

"Все, що зроблять інституції ЄС, буде використано Орбаном... Все, що ми скажемо або не скажемо, буде використано проти нас", - заявив представник Європейського парламенту.

Крім того, інституції ЄС намагаються уникнути звинувачень у впливі на результати виборів, які відбудуться у квітні.

Можливе фінансування перед виборами

Попри тривалі суперечки між Брюсселем і Будапештом, за інформацією співрозмовників видання, угорський уряд може отримати близько 2,4 млрд євро нових коштів ще до голосування.

Такий крок, за словами дипломатів, є спробою мінімізувати політичні ризики і не дати підстав для заяв про зовнішній тиск.

Вибори можуть змінити баланс сил

Соціологічні опитування свідчать, що партія Орбана "Фідес" може втратити частину підтримки: опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром наразі випереджає її приблизно на 10 пунктів.

Ба більше, у недільній промові Мадяр пообіцяв зміцнити позиції Угорщини в ЄС.

"Місце Угорщини - в Європі, не тільки тому, що ми потребуємо Європи, а й тому, що Європа потребує нас", - сказав він.

Опозиція також закликала європейські інституції утриматися від різких кроків під час виборчої кампанії, щоб не впливати на політичний процес.