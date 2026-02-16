ЄС пом'якшує критику Орбана, попри його атаки на Брюссель: FT пояснило цей парадокс
Єврокомісія зменшує публічну критику прем’єра Угорщини Віктора Орбана та навіть розглядає можливість виділення нових коштів його уряду напередодні парламентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Чому Брюссель змінив тон
За даними джерел видання, європейські посадовці остерігаються, що різкі заяви можуть бути використані Орбаном у його антибрюссельській передвиборчій кампанії. Саме тому Єврокомісія стала обережніше формулювати свої позиції щодо Угорщини, зокрема у питаннях верховенства права.
"Все, що зроблять інституції ЄС, буде використано Орбаном... Все, що ми скажемо або не скажемо, буде використано проти нас", - заявив представник Європейського парламенту.
Крім того, інституції ЄС намагаються уникнути звинувачень у впливі на результати виборів, які відбудуться у квітні.
Можливе фінансування перед виборами
Попри тривалі суперечки між Брюсселем і Будапештом, за інформацією співрозмовників видання, угорський уряд може отримати близько 2,4 млрд євро нових коштів ще до голосування.
Такий крок, за словами дипломатів, є спробою мінімізувати політичні ризики і не дати підстав для заяв про зовнішній тиск.
Вибори можуть змінити баланс сил
Соціологічні опитування свідчать, що партія Орбана "Фідес" може втратити частину підтримки: опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром наразі випереджає її приблизно на 10 пунктів.
Ба більше, у недільній промові Мадяр пообіцяв зміцнити позиції Угорщини в ЄС.
"Місце Угорщини - в Європі, не тільки тому, що ми потребуємо Європи, а й тому, що Європа потребує нас", - сказав він.
Опозиція також закликала європейські інституції утриматися від різких кроків під час виборчої кампанії, щоб не впливати на політичний процес.
Орбан та його заяви
За оцінками політичних аналітиків, багаторічне правління прем’єра Віктора Орбана та його партії "Фідес" в Угорщині може завершитися вже найближчим часом - на квітневих виборах він ризикує поступитися опозиційній проєвропейській партії "Тиса".
На тлі передвиборчої кампанії Орбан розгорнув масштабну інформаційну боротьбу проти свого головного опонента Петера Мадяра, активно використовуючи жорстку риторику та пропагандистські заяви. Одним із ключових елементів кампанії стала антириторика щодо України, яку угорський прем’єр фактично намагається представити як "ворога".
Зокрема, Орбан заявляв, що Будапешт не підтримуватиме вступ України до Євросоюзу впродовж найближчих десятиліть, а також робив суперечливі заяви щодо війни, стверджуючи, що "незрозуміло, хто на кого напав". У Києві на такі висловлювання реагували критично, наголошуючи на маніпулятивності подібних тез.
Крім того, угорський прем’єр публічно заявив, що Україна нібито добивається позбавлення Угорщини доступу до дешевих російських енергоносіїв, що, за його словами, може призвести до зростання тарифів для угорських споживачів.