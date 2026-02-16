Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины

В России чиновники продолжают публично заявлять, что не удовлетворятся только контролем над частями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление заместителя председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев, который 14 февраля заявил, что Россия "не удовлетворится" только передачей ей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, Москва также стремится к смене власти в Киеве и устранению якобы "русофобского" правительства.

В ISW отмечают, что подобные заявления согласуются с предыдущими сигналами из Кремля. Российские чиновники неоднократно отмечали, что послевоенная Украина должна быть "дружественной" к РФ, что фактически означает требование формирования пророссийского руководства и реализации соответствующей политики.

В отчете подчеркивается, что российская сторона может использовать переговоры для достижения стратегических уступок, которые ослабят украинскую государственность и влияние Запада в регионе.

Аналитики также отмечают, что в Кремле неоднократно отвергали существенные западные гарантии безопасности для Украины и демонстрировали свою приверженность достижению военных целей России военным путем, если она не может сделать это дипломатическим путем.

В то же время 14 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по завершению войны "сузились" до самых сложных вопросов.

По его словам, Вашингтон пока не уверен, действительно ли Россия настроена прекратить войну, а также не понимает, на каких именно условиях Москва готова пойти на мир и можно ли найти формулу, приемлемую и для Киева, и для Кремля.