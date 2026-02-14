Зеленский жестко прошелся по Обрану: отращивает живот, а не армию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан думает о том, как отращивать свой живот, а не как наращивать армию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Господин Ишингер (глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - ред.) сказал в интервью перед конференцией, что пока Украина защищает Европу, опасность не так велика. Если мы говорим откровенно и немного цинично, то ситуация сегодня плюс-минус такая. Но посмотрите какой ценой", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно украинцы держат европейский фронт.
"За нашими людьми стоят независимая Польша и свободные Балтийские государства. Может будет суверенная Молдова. И даже один Виктор может думать, как отращивать свой живот, а не о том, чтобы наращивать свою армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения к улицам Будапешта", - сказал он.
Конфликт Зеленского и Орбана
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на фаруме в Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник", имея в виду венгерского премьера Виктора Орбана.
Это заявление прозвучало на фоне многочисленных блокировок пророссийским Орбаном вступления Украины в Евросоюз и помощи Киеву от ЕС.
Орбан обиделся на слова Зеленского. В своем посте венгерский премьер обвинил украинского президента в том, что тот якобы "не может или не хочет" закончить войну в Украине. Он также назвал слова Зеленского "тщательно подобранными оскорблениями".