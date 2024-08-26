Дрон-ракета "Паляница" и подозрение нардепу Дмитруку: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 24 августа:

Новости за 25 августа:

Украина создала ракету "Паляница"

На День независимости президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

Он отметил, что разработка отечественных ракет - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры затягивают. Президент также анонсировал другие "мощные" решения по оружию. Глава государства добавил, что будут и другие дальнобойные ракеты.

Вчера, 25 августа, Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница".

Подозрение Дмитруку

Народному депутату АртемуДмитруку 25 августа объявили подозрение. Ему инкриминируют нападение с группой лиц на милиционера в Одессе и не только.

Отметим, что ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Дмитрука якобы видели в Молдавии. Позже же ДБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы Дмитруком.

Следует отметить, что на днях Дмитрук сам заявлял, что ему готовят подозрение. Тогда народный депутат назвал это политическим преследованием и увязал это с тем, что он якобы выступает против запрета русской церкви в Украине.

Израиль в ближайшие дни может оказаться под новой атакой

Корреспондент BBC Нафисе Конавард со ссылкой на анонимные источники на Западе и на Ближнем Востоке заявил, что следующая атака на Израиль ожидается из другой страны, а не из Ливана.

Военные показали кадры, как уничтожили россиян из танка М1 Abrams

Аэроразведчики 25 отдельного штурмового батальона обнаружили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении.

После этого танкисты 47 отдельной механизированной бригады нанесли удар по оккупантам, сорвав их планы штурмовать позиции ВСУ.

В Ростовской области восьмой день горит нефтебаза, атакованная ВСУ

Спутниковые снимки показывают, что на восьмой день пожара на нефтебазе все еще нет видимых улучшений ситуации.

Заболеваемость COVID в Украине летом выросла

За последние три месяца заболеваемость COVID в Украине выросла почти в 13 раз. Только за август в стране зафиксировали более 25 тысяч случаев заболевания.

Заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич отметила, что за неполный август в Украине уже зафиксировали более 26 тысяч случаев "коронавируса". Для сравнения в июне таких случаев было всего 2300.

Основателя Telegram Дурова задержали во Франции

В Париже задержан основатель и гендиректор сервиса зашифрованных сообщений Telegram Павел Дуров.

Отмечается, что Дурова арестовали около 20.00 (19.00 по Киеву) в субботу вечером, когда он сошел со своего частного самолета.

Причиной ареста стал тот факт, что Дуров был зарегистрирован в FPR.

В Польше произошел мощный взрыв и пожар дома

Мощный пожар и взрыв произошли в польском городе Познань около полуночи 25 августа. В результате инцидента много раненых и пропавших без вести.

Как отмечается, сначала пожар вспыхнул в подвале дома. На место инцидента прибыли пожарные.

В ходе спасательных работ в доме произошел взрыв. Польские спасатели предполагают, что могло быть два взрыва. Сила удара была настолько велика, что пожарных, первыми вошедших тушить огонь, отбросило. Повреждены пожарные машины.