Израиль в ближайшие дни может оказаться под новой атакой, - журналист BBC
В ближайшие дни Израиль снова могу оказаться под атакой. Такая информация появилась после сегодняшнего удара "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.
По данным издания, за первой волной терактов "Хезболлы", которая произошла сегодня утром, предположительно последует вторая волна, совершенная другой группой на Ближнем Востоке.
Корреспондент BBC Нафисе Конавард со ссылкой на анонимные источники на Западе и Ближнем Востоке заявил, что следующая атака на Израиль ожидается из другой страны.
"Вторая волна ответных атак на Израиль, как ожидается, придет из "другой страны", скажите мне два представителя безопасности Запада и Ближнего Востока, которые наблюдают за ситуацией. Возможно, на Йемен стоит обратить внимание раньше, чем на Иран?", - заявил Конавард.
Атака на Израиль
Напомним, что сегодня утром "Хезболла" атаковала территорию Израиля. По данным боевиков, в сторону Израиля выпущено более 300 ракет "Катюша". В то же время были поражены 11 военных целей.
Группировка назвала обстрел "первой фазой" ответа на убийство старшего командира "Хазболлы" Фуада Шукра в Бейруте.
Отметим, что незадолго до удара Тель-Авив указал, что боевики готовят атаку на Израиль.
На ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы" отреагировали в США.
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