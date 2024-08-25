Израиль в ближайшие дни может оказаться под новой атакой, - журналист BBC

В ближайшие дни Израиль снова могу оказаться под атакой. Такая информация появилась после сегодняшнего удара "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

По данным издания, за первой волной терактов "Хезболлы", которая произошла сегодня утром, предположительно последует вторая волна, совершенная другой группой на Ближнем Востоке.

Корреспондент BBC Нафисе Конавард со ссылкой на анонимные источники на Западе и Ближнем Востоке заявил, что следующая атака на Израиль ожидается из другой страны.