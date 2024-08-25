ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГБР подтвердило бегство Дмитрука из Украины и готовит подозрения "помощникам"

Украина, Воскресенье 25 августа 2024 20:16
UA EN RU
ГБР подтвердило бегство Дмитрука из Украины и готовит подозрения "помощникам" Фото: Артем Дмитрук, народный депутат (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком. Правоохранители расследуют, как нардепу удалось выехать из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было доложено о подозрении в нападениях на граждан.

ГБР подтвердило бегство Дмитрука из Украины и готовит подозрения &quot;помощникам&quot;

В настоящее время в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, в которую вовлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

В ГБР сообщили, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

"Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы", - добавили в бюро.

Напомним, Дмитруку сегодня, 25 августа, объявили подозрение. Нардеп, среди прочего, инкриминируется нападением на правоохранителя.

Напомним, что ранее сегодня ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Дмитрука якобы видели в Молдове.

Следует отметить, что на днях Дмитрук сам заявлял, что ему готовят подозрение. Тогда народный депутат назвал это политическим преследованием и увязал это с тем, что он якобы выступает против запрета русской церкви в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
NEWS
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине