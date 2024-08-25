ГБР подтвердило бегство Дмитрука из Украины и готовит подозрения "помощникам"
ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком. Правоохранители расследуют, как нардепу удалось выехать из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Сотрудники ГБР под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было доложено о подозрении в нападениях на граждан.
В настоящее время в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, в которую вовлечены также работники Центрального аппарата Бюро.
В ГБР сообщили, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.
"Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы", - добавили в бюро.
Напомним, Дмитруку сегодня, 25 августа, объявили подозрение. Нардеп, среди прочего, инкриминируется нападением на правоохранителя.
Напомним, что ранее сегодня ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Дмитрука якобы видели в Молдове.
Следует отметить, что на днях Дмитрук сам заявлял, что ему готовят подозрение. Тогда народный депутат назвал это политическим преследованием и увязал это с тем, что он якобы выступает против запрета русской церкви в Украине.
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