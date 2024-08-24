РФ пытается наступать на Покровском направлении, ВСУ наносят значительные потери - Генштаб

В течение суток ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Российские оккупанты ведут активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, однако ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня по территории Украины государство-террорист нанесло два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 72 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 479 дронов-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронтах

С начала суток на 22:00, 23 августа, на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений.

На Харьковском направлении российские террористы пытаются потеснить украинские подразделения в районах Волчанска и Глубокого. Продолжается бой близ Волчанска.

"Сегодня украинским защитникам на Харьковском направлении удалось ликвидировать и ранить более 70 оккупантов, уничтожить четыре артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, 48 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, также были повреждены танк, артиллерийская система, боевая бронированная машина и пять автомобилей окупантов", - говорится в сообщении.

15 раз враг атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки подразделения Сил обороны отразили одиннадцать наступательных действий. Ситуация напряженная, длится четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов. Бои продолжаются в двух локациях.

Враг семь раз, штурмовыми действиями, пытался вытеснить защитников Украины с позиций в районах Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 20 попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Продолжается восемь боестолкновений. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации семь раз атаковали украинские позиции вблизи Нелиповки и Торецкую - шесть боестолкновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

Основные усилия враг направляет на Покровск, здесь в течение дня агрессор 33 раза атаковал в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. 22 атаки украинские защитники уже отбили, еще 11 боев до сих пор продолжаются.

"По предварительным подсчетам сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными", - отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении в настоящее время защитники Украины отбили 14 вражеских попыток атаковать позиции ВСУ. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои не утихают, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Времевском направлении сегодня агрессор девять раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре атаки противника, еще пять атак продолжается.

Сегодня на Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено, но враг наносит авиационные удары и обстреливает территорию украинских городов и сел.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают проведение операции на Курском направлении.

Кроме того, за эффективную боевую работу Генштаб отметил воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.