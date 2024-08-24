Украина впервые применила отечественную ракету-дрон "Паляныця", - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на мероприятии ко Дню независимости.

"Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляныця". Это новый наш метод возмездия агрессору", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что враг был поражен. Он поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.

"Знаем, что России будет очень сложно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но очень легко понять, за что", - добавил президент.