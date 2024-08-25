В Ростовской области восьмой день горит нефтебаза, которую атаковали ВСУ
В Ростовской области уже восьмой день горит нефтебаза. Пожар начался после атаки военных ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Спутниковые снимки демонстрируют, что на восьмой день пожара, на нефтебазе в Ростовской области, все еще нет видимых улучшений ситуации.
На фото, сделанном сегодня днем, можно увидеть, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.
Напомним, 18 августа нефтебазу в Пролетарске атаковали дроны Главного управления разведки Минобороны Украины. Атака состоялась с участием дронов-камикадзе украинского производства.
После этого на нефтебазе начался пожар и взрывались цистерны с топливом. Российские спасатели не могут ничего сделать с огнем уже шестой день, часть из них пострадала.
Российские СМИ писали, что возникший в результате пожара дым зафиксировали возле Ростова. Расстояние между городами - около 150 километров.
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