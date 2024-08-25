В Ростовской области восьмой день горит нефтебаза, которую атаковали ВСУ

Фото: в Ростовской области восьмой день горит нефтебаза (Getty Images)

В Ростовской области уже восьмой день горит нефтебаза. Пожар начался после атаки военных ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Спутниковые снимки демонстрируют, что на восьмой день пожара, на нефтебазе в Ростовской области, все еще нет видимых улучшений ситуации. На фото, сделанном сегодня днем, можно увидеть, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.