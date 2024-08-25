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В Польше произошел мощный взрыв и пожар в доме: много раненых, есть пропавшие без вести

Познань, Воскресенье 25 августа 2024 12:34
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В Польше произошел мощный взрыв и пожар в доме: много раненых, есть пропавшие без вести Фото: в Польше произошел мощный взрыв и пожар в доме (rmf24.pl)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар и взрыв произошли в польском городе Познань около полуночи 25 августа. В результате инцидента есть много раненых и пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, сначала пожар вспыхнул в подвале дома. На место инцидента прибыли пожарные.

Во время спасательных работ в доме произошел взрыв. Польские спасатели предполагают, что могло быть два взрыва. Сила удара была настолько велика, что пожарных, первыми вошедших тушить огонь, отбросило. Повреждены пожарные машины.

После взрыва огонь быстро охватил все этажи, а также перекинулся на крышу соседней многоэтажки. Из горящего здания эвакуировали 20 жителей и 100 человек из соседних построек.

СМИ сообщали, что в подвале взорвался газовый баллон, но пожарные эту информацию не подтвердили.

В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе 11 пожарных и трое прохожих. Двое спасателей пропали без вести.

Напомним, недавно в немецком городе Лейпциг вспыхнул пожар на смотровом колесе. Пострадали десятки посетителей.

Грецию охватил масштабный лесной пожар, который добрался до окраин Афин. Это из-за этого эвакуировали тысячи людей.

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