ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нардепу Дмитруку объявили подозрение. СМИ писали, что он уехал из Украины

Киев, Воскресенье 25 августа 2024 17:22
UA EN RU
Нардепу Дмитруку объявили подозрение. СМИ писали, что он уехал из Украины Фото: Артем Дмитрук, народный депутат (facebook.com/artem.dmytruk.odessa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народному депутату Артему Дмитруку объявили подозрение. Ему инкриминируют нападение с группой лиц на правоохранителя в Одессе и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и источник в правоохранительных органах.

"Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему нардепу по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, нанесении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганству", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Офис генпрокурора не называл имени нардепа, которому объявили подозрение, но источник рассказал РБК-Украина, что речь идет о Дмитруке.

В чем подозревают Дмитрука

Следствие установило, что Дмитрук с группой лиц в Одессе напал на сотрудника правоохранительного органа, исполняющего служебные обязанности. Дмитрук, по данным следствия, умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения, а также пытался отобрать у него оружие.

Кроме того, по данным следствия, в другой период времени уже в Киеве Дмитрук во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Как отмечают в Офисе генпрокурора, действия нардепа повлекли за собой телесные повреждения средней тяжести.

Все эти действия Дмитрука были квалифицированы правоохранителями сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Теперь Дмитрук вызывается к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий. В ГБР нардеп должен явиться 29 и 30 августа 2024 года.

Дмитрук может быть не в Украине

Однако сегодня ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Дмитрук, вероятно, уехал из Украины. Нардепа якобы видел в Молдове. РБК-Украина пытается проверить эту информацию.

На днях Дмитрук заявлял, что ему готовят подозрение. Нардеп называл это политическим преследованием и связывал якобы с тем, что он выступает против запрета российской церкви в Украине.

Напомним, в октябре 2023 года генеральный прокурор открыл дела против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Это произошло после того, как нардепы избили человека в Киеве.

Более подробно об инциденте можете узнать в материале проекта Styler РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генпрокурор Верховная рада
NEWS
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине