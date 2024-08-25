ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные показали кадры, как уничтожили россиян из танка М1 Abrams

Воскресенье 25 августа 2024 21:13
UA EN RU
Военные показали кадры, как уничтожили россиян из танка М1 Abrams Фото: танк M1 Abrams (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военные показали кадры, как обнаружили и уничтожили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении из танка М1 Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram.

Согласно опубликованной информации, в первую очередь аэроразведчики 25-го отдельного штурмового батальона обнаружили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении.

После этого танкисты 47-й отдельной механизированной бригады, используя американский танк М1 Abrams, нанесли удар по оккупантам, сорвав их планы штурмовать позиции ВСУ.

"Убийственная сила, месть и возмездие за павших - танк М1 Abrams", - отметили военные.

Напомним, что сегодня Восточное региональное управление ГПСУ показало видео, как бойцы бригады "Гарт" с помощью беспилотников охотятся и уничтожают врага возле Волчанска Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине