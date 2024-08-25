Военные показали кадры, как уничтожили россиян из танка М1 Abrams

Украинские военные показали кадры, как обнаружили и уничтожили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении из танка М1 Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram.

Согласно опубликованной информации, в первую очередь аэроразведчики 25-го отдельного штурмового батальона обнаружили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении. После этого танкисты 47-й отдельной механизированной бригады, используя американский танк М1 Abrams, нанесли удар по оккупантам, сорвав их планы штурмовать позиции ВСУ. "Убийственная сила, месть и возмездие за павших - танк М1 Abrams", - отметили военные.