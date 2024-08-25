ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Третья штурмовая бригада показала кадры начала своего наступления в Харьковской области

Харьковская область, Воскресенье 25 августа 2024 17:50
UA EN RU
Третья штурмовая бригада показала кадры начала своего наступления в Харьковской области Фото: Бойцы 3 ОШБр показали первые видео с GoPro (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные 3 ОШБр продолжают вытеснять оккупантов на Харьковском направлении. Бойцы показали кадры начала своего наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 3-й отдельной штурмовой бригады.

Военные показали уникальные кадры начала наступательной операции Третьей штурмовой. После десантирования бойцы сразу перешли в огневой контакт.

Пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить наших бойцов к своей окопной линии. Однако злоба и эмоции штурмовиков, готовых душить оккупантов голыми руками, помогли украинским защитникам.

Наступление ВСУ в Харьковской области

Напомним, на днях заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что бойцы 3 ОШБр провели контратаку в Харьковской области.

Прессслужба бригады в свою очередь подтвердила, что Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра. Защитники отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта.

Штурмовики взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине