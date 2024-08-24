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ВМС почти неделю не фиксируют присутствие кораблей РФ в Черном и Азовском морях

Суббота 24 августа 2024 07:25
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ВМС почти неделю не фиксируют присутствие кораблей РФ в Черном и Азовском морях Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 24 августа, носители ракет типа "Калибр" в Черном и Азовском морях не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

Отметим, что российские корабли отсутствуют в двух морях почти неделю, начиная с 18 августа.

В то же время, украинские военные зафиксировали два корабля РФ в Средиземном море. Однако ни одно из них не является ракетоносителем.

Кроме того, в ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 12 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - резюмировали в Военно-морских силах ВСУ.

ВМС почти неделю не фиксируют присутствие кораблей РФ в Черном и Азовском морях

Напомним, что по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, россияне не рискуют выводить надводные корабли в Черное и Азовское моря. Сейчас все боеспособные единицы российского флота находятся в пункте базирование "Новороссийск". В то же время, для присутствия в море враг преимущественно использует подводные лодки.

"Фактически, одна подводная лодка выходит в море, ее сменяет другая. Это позволяет не только демонстрировать свое присутствие, но и обеспечивать охрану базы", - сообщил Плетенчук.

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