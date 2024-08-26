Дрон-ракета "Паляниця" та підозра нардепу Дмитруку: новини за вихідні

В День незалежності Україна презентувала вітчизняний дрон-ракету під назвою "Паляниця". Тим часом народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 24 серпня:
РФ намагається наступати на Покровському напрямку;
ВМС майже тиждень не фіксують присутність кораблів РФ в Чорному й Азовському морях;
У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждало немовля.
Новини за 25 серпня:
Третя штурмова бригада показала кадри початку свого наступу в Харківській області;
Росіяни вдарили по готелю в Краматорську: під завалами знайшли тіло, це може бути журналіст.
На День незалежності президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".
Він зазначив, що розробка вітчизняних ракет - це спосіб України діяти, поки деякі партнери зволікають. Президент також анонсував інші "потужні" рішення щодо зброї. Глава держави додав, що будуть й інші далекобійні ракети.
Водночас вчора, 25 серпня, Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця".
Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня оголосили підозру. Йому інкримінують напад з групою осіб на правоохоронця в Одесі й не тільки.
Зауважимо, що низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Дмитрука нібито бачили в Молдові. Пізніше ж ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону Дмитруком.
Варто зазначити, що днями Дмитрук сам заявляв, що йому готують підозру. Тоді народний депутат назвав це політичним переслідуванням і пов'язав це з тим, що він нібито виступає проти заборони російської церкви в Україні.
Кореспондент BBC Нафісе Конавард з посиланням на анонімні джерела на Заході та Близькому Сході заявив, що наступна атака на Ізраїль очікується з іншої країни, а не з Лівану.
Аеророзвідники 25 окремого штурмового батальйону виявили скупчення росіян в одній із будівель на Покровському напрямку.
Після цього танкісти 47 окремої механізованої бригади, завдали удару по окупантам, зірвавши їхні плани штурмувати позиції ЗСУ.
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Причиною арешту став той факт, що Дуров був зареєстрований у FPR.
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Як зазначається, спочатку пожежа спалахнула у підвалі будинку. На місце інциденту прибули пожежники.
Під час рятувальних робіт у будинку стався вибух. Польські рятувальники припускають, що могло бути два вибухи. Сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Пошкоджено пожежні машини.
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