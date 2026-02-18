Долгожданное возвращение: McDonald's снова откроет свои двери в Николаеве

Сеть McDonald's готовится вновь открыть двери своего ресторана в Николаеве, который оставался закрытым с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталия Кима в Threads.

Что известно об открытии McDonald's в Николаеве

Ким рассказал, что опубликовал информацию насчет вероятного открытия McDonald's в Николаеве, "чтобы не было сплетен".

Он добавил (по состоянию на 18 февраля 2026 года), что "разговаривал с руководством McDonald's три недели назад".

"И так он (собеседник Кима, - Ред.) заверил, что в ближайшее время откроют снова (ресторан быстрого питания, - Ред.) в Николаеве", - подчеркнул чиновник.

Как работает McDonald's в Украине во время войны

После полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории Украины временно прекратили работу. Двери для посетителей они открыли снова только в 2023 году.

В конце марта 2024 года стало известно, что McDonald's Ukraine планирует даже открытие ресторанов в Ужгороде и Черновцах.

1 июня 2024 года компания закрыла на реконструкцию самое посещаемое заведение сети - ресторан McDonald's на Вокзальной площади в Киеве (возле Центрального железнодорожного вокзала). 21 ноября он возобновил свою работу после ремонта и полного обновления.

В марте 2025 года стало известно, что рестораны McDonald's возвращают популярную среди многих посетителей услугу - продажу завтраков (тогда утреннее меню заработало в шести городах Украины).

Несколько позже McDonald's вернул в свои рестораны украинское меню.

Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, которые являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись одобрительно к подобным инициативам).

Между тем в Николаеве окончательное решение о возвращении McDonald's зависело от ситуации с безопасностью.

В компании констатировали, что постоянно мониторят ситуацию в регионе.

Украинцам объясняли также, что полноценное возвращение требует почти таких же инвестиций и усилий, как и создание нового заведения (ведь необходимо оценить состояние помещений, оборудования, наладить поставки, сформировать и обучить команду, обеспечить логистику и т.д.).