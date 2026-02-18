ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Долгожданное возвращение: McDonald's снова откроет свои двери в Николаеве

Среда 18 февраля 2026 16:04
UA EN RU
Долгожданное возвращение: McDonald's снова откроет свои двери в Николаеве McDonald's откроют снова в Николаеве (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сеть McDonald's готовится вновь открыть двери своего ресторана в Николаеве, который оставался закрытым с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталия Кима в Threads.

Читайте также: Обед в два клика: McDonald's запускает в Украине "Мобильный заказ"

Что известно об открытии McDonald's в Николаеве

Ким рассказал, что опубликовал информацию насчет вероятного открытия McDonald's в Николаеве, "чтобы не было сплетен".

Он добавил (по состоянию на 18 февраля 2026 года), что "разговаривал с руководством McDonald's три недели назад".

"И так он (собеседник Кима, - Ред.) заверил, что в ближайшее время откроют снова (ресторан быстрого питания, - Ред.) в Николаеве", - подчеркнул чиновник.

Долгожданное возвращение: McDonald's снова откроет свои двери в НиколаевеПубликация Кима (скриншот: threads.com/@kimkimvitalii)

Как работает McDonald's в Украине во время войны

После полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории Украины временно прекратили работу. Двери для посетителей они открыли снова только в 2023 году.

В конце марта 2024 года стало известно, что McDonald's Ukraine планирует даже открытие ресторанов в Ужгороде и Черновцах.

1 июня 2024 года компания закрыла на реконструкцию самое посещаемое заведение сети - ресторан McDonald's на Вокзальной площади в Киеве (возле Центрального железнодорожного вокзала). 21 ноября он возобновил свою работу после ремонта и полного обновления.

В марте 2025 года стало известно, что рестораны McDonald's возвращают популярную среди многих посетителей услугу - продажу завтраков (тогда утреннее меню заработало в шести городах Украины).

Несколько позже McDonald's вернул в свои рестораны украинское меню.

Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, которые являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись одобрительно к подобным инициативам).

Между тем в Николаеве окончательное решение о возвращении McDonald's зависело от ситуации с безопасностью.

В компании констатировали, что постоянно мониторят ситуацию в регионе.

Украинцам объясняли также, что полноценное возвращение требует почти таких же инвестиций и усилий, как и создание нового заведения (ведь необходимо оценить состояние помещений, оборудования, наладить поставки, сформировать и обучить команду, обеспечить логистику и т.д.).

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно про график работы ресторанов McDonald's на фоне затяжных ночных воздушных тревог.

Кроме того, мы объясняли, как есть в McDonald's и не толстеть.

Читайте также, сколько всего McDonald's в мире и в каких странах нет ни одного ресторана компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев McDonald's МакДональдс Инфраструктура Бизнес Рестораны общепит Виталий Ким Фастфуд
Новости
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"