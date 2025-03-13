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McDonald's возвращает популярную услугу в разных городах Украины: где именно и что изменится

Четверг 13 марта 2025 10:12
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McDonald's возвращает популярную услугу в разных городах Украины: где именно и что изменится В рестораны McDonald's возвращается утреннее меню - завтраки (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Рестораны McDonald's возвращают популярную среди многих посетителей услугу - продажу завтраков. Утреннее меню уже заработало в шести городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в социальных сетях.

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В каких городах утреннее меню уже работает

В пресс-службе McDonald's Ukraine в соцсети Х украинцам рассказали о новости, "которую все так ждали".

"Завтраки возвращаются в "МакДональдз"! Мы постепенно запускаем утреннее меню во всех областях, где работают наши рестораны, пока кроме регионов на востоке Украины", - написали в компании.

Сообщается, что уже с сегодняшнего дня (четверга, 13 марта) ежедневно наслаждаться завтраками от McDonald's можно:

  • во Львове;
  • в Луцке;
  • в Тернополе;
  • в Ивано-Франковске;
  • в Яремче;
  • в Ковеле.

Уточняется, что в ресторанах утреннее меню будет доступно до 10:30, а через доставку Bolt - до 10:15.

"Мы продолжаем работать, чтобы завтраки вернулись во всех ресторанах "МакДональдз". Спасибо за вашу любовь и ожидание", - подытожили в пресс-службе.

McDonald's возвращает популярную услугу в разных городах Украины: где именно и что изменитсяПост McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/mcdonaldsua)

Что нового в меню завтраков от McDonald's

Пресс-служба McDonald's в Facebook подтвердила возвращение в рестораны утреннего меню и объяснила, что завтраки будут доступны ежедневно:

  • до 10:30 - в ресторанах;
  • до 10:15 - на доставку.

В этот период стандартное меню McDonald's будет временно недоступным, что "позволяет сосредоточиться на приготовлении блюд именно для завтраков".

В то же время некоторые любимые позиции остаются доступными - кофе, десерты, наггетсы и другие закуски.

McDonald's возвращает популярную услугу в разных городах Украины: где именно и что изменитсяКак работает утреннее меню в McDonald's (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

В компании рассказали, что не просто возвращают завтраки, но и делают их еще лучше. Уточняется, что в обновленном утреннем меню McDonald's будут:

  • утренние МакМеню с МакМафином, роллом или тостом;
  • МакМафин с различными наполнениями (с яйцом и сыром, яйцом и беконом, яйцом и свининой и МакМафин Фреш);
  • роллы с различным наполнением (яйцом и курицей, яйцом и свининой и утренний ролл с яйцом, свининой и беконом);
  • тост с сыром и беконом;
  • двойной Чикен Фреш МакМафин.

Кроме того, в меню можно выбрать картофель и напиток любого размера - за дополнительную плату.

McDonald's возвращает популярную услугу в разных городах Украины: где именно и что изменитсяЧто нового в утреннем меню McDonald's (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

Где завтраки McDonald's не появятся

Согласно информации McDonald's, утреннее меню будет появляться в ресторанах постепенно:

  • от города к городу;
  • до конца марта.

"Сейчас завтраки вернутся во всех областях, где работают наши рестораны, кроме регионов на востоке страны (Полтава, Днепр, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Александрия)", - сообщили в компании.

Отмечается, что утреннее меню не появится также в ресторанах на фудкортах - из-за особенностей их графика работы.

"Мы продолжаем работать, чтобы завтраки вернулись во всех ресторанах McDonald's", - подытожили в пресс-службе.

McDonald's возвращает популярную услугу в разных городах Украины: где именно и что изменитсяГде и когда будут появляться завтраки McDonald's (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории нашей страны временно прекратили работу. Двери для посетителей они открыли снова только в 2023 году.

1 июня 2024 года компания закрыла на реконструкцию самое посещаемое заведение сети - ресторан McDonald's на Вокзальной площади в Киеве (возле Центрального железнодорожного вокзала). 21 ноября он возобновил свою работу после ремонта и полного обновления.

С 4 декабря утреннее меню - в "тестовом формате" - появилось в ресторанах McDonald's в городе Винница.

Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, которые являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись одобрительно к подобным инициативам).

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