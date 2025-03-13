McDonald's возвращает популярную услугу в разных городах Украины: где именно и что изменится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в социальных сетях.

Содержание

В каких городах утреннее меню уже работает

В пресс-службе McDonald's Ukraine в соцсети Х украинцам рассказали о новости, "которую все так ждали".

"Завтраки возвращаются в "МакДональдз"! Мы постепенно запускаем утреннее меню во всех областях, где работают наши рестораны, пока кроме регионов на востоке Украины", - написали в компании.

Сообщается, что уже с сегодняшнего дня (четверга, 13 марта) ежедневно наслаждаться завтраками от McDonald's можно:

во Львове;

в Луцке;

в Тернополе;

в Ивано-Франковске;

в Яремче;

в Ковеле.

Уточняется, что в ресторанах утреннее меню будет доступно до 10:30, а через доставку Bolt - до 10:15.

"Мы продолжаем работать, чтобы завтраки вернулись во всех ресторанах "МакДональдз". Спасибо за вашу любовь и ожидание", - подытожили в пресс-службе.

Пост McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/mcdonaldsua)

Что нового в меню завтраков от McDonald's

Пресс-служба McDonald's в Facebook подтвердила возвращение в рестораны утреннего меню и объяснила, что завтраки будут доступны ежедневно:

до 10:30 - в ресторанах;

до 10:15 - на доставку.

В этот период стандартное меню McDonald's будет временно недоступным, что "позволяет сосредоточиться на приготовлении блюд именно для завтраков".

В то же время некоторые любимые позиции остаются доступными - кофе, десерты, наггетсы и другие закуски.

Как работает утреннее меню в McDonald's (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

В компании рассказали, что не просто возвращают завтраки, но и делают их еще лучше. Уточняется, что в обновленном утреннем меню McDonald's будут:

утренние МакМеню с МакМафином, роллом или тостом;

МакМафин с различными наполнениями (с яйцом и сыром, яйцом и беконом, яйцом и свининой и МакМафин Фреш);

роллы с различным наполнением (яйцом и курицей, яйцом и свининой и утренний ролл с яйцом, свининой и беконом);

тост с сыром и беконом;

двойной Чикен Фреш МакМафин.

Кроме того, в меню можно выбрать картофель и напиток любого размера - за дополнительную плату.

Что нового в утреннем меню McDonald's (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

Где завтраки McDonald's не появятся

Согласно информации McDonald's, утреннее меню будет появляться в ресторанах постепенно:

от города к городу;

до конца марта.

"Сейчас завтраки вернутся во всех областях, где работают наши рестораны, кроме регионов на востоке страны (Полтава, Днепр, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Александрия)", - сообщили в компании.

Отмечается, что утреннее меню не появится также в ресторанах на фудкортах - из-за особенностей их графика работы.

"Мы продолжаем работать, чтобы завтраки вернулись во всех ресторанах McDonald's", - подытожили в пресс-службе.

Где и когда будут появляться завтраки McDonald's (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)