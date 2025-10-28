Обед в два клика: McDonald's запускает в Украине "Мобильный заказ"

McDonald's тестирует в Украине новый сервис - "Мобильный заказ". Пока он доступен только в четырех ресторанах Киева, но позже заработает по всей стране.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение McDonald's.

Пользователи смогут заказывать любимые блюда, оплачивать их в приложении и выбирать удобный способ получения - в зоне выдачи, на "МакДрайве" или прямо за столиком. Где уже доступен сервис "Мобильный заказ" работает в ресторанах по адресам: ул. Е. Сверстюка, 1;

ул. Софийская, ½;

ул. Гришко, 7А;

просп. Правды, 47. Как сделать мобильный заказ Чтобы сделать заказ нужно: открыть приложение McDonald's и нажать "Заказ";

выбрать заведение поблизости;

добавить блюда в корзину;

определить способ получения;

оплатить онлайн и забрать заказ. В компании отметили, что тестирование позволит проверить стабильность работы сервиса перед запуском во всех ресторанах Украины.