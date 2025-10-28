Обед в два клика: McDonald's запускает в Украине "Мобильный заказ"
McDonald's тестирует в Украине новый сервис - "Мобильный заказ". Пока он доступен только в четырех ресторанах Киева, но позже заработает по всей стране.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение McDonald's.
Пользователи смогут заказывать любимые блюда, оплачивать их в приложении и выбирать удобный способ получения - в зоне выдачи, на "МакДрайве" или прямо за столиком.
Где уже доступен сервис
"Мобильный заказ" работает в ресторанах по адресам:
- ул. Е. Сверстюка, 1;
- ул. Софийская, ½;
- ул. Гришко, 7А;
- просп. Правды, 47.
Как сделать мобильный заказ
Чтобы сделать заказ нужно:
- открыть приложение McDonald's и нажать "Заказ";
- выбрать заведение поблизости;
- добавить блюда в корзину;
- определить способ получения;
- оплатить онлайн и забрать заказ.
В компании отметили, что тестирование позволит проверить стабильность работы сервиса перед запуском во всех ресторанах Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что McDonald's возобновил украинское меню в своих ресторанах. В сети появились два новых ржаных бургера - со свининой и соусом с хреном и с курицей и чесночным соусом. Также в меню добавили картофель фри с грибным соусом и жареным луком.
Также мы рассказывали, что McDonald's в Украине начал поэтапно отказываться от пластиковых трубочек для холодных напитков. В залах их подают без крышек и трубочек, а для напитков на вынос ввели бумажные крышечки с отверстием. Инициатива направлена на сокращение одноразового пластика и заботу об окружающей среде.