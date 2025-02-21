В McDonald's сделали заявление насчет графика работы ресторанов в Киеве: все из-за тревоги

Утром рестораны McDonald's в Киеве и других городах могут открываться позже, чем указано в графике их работы. Это связано с затяжными ночными воздушными тревогами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в соцсети Facebook.

Открытие McDonald's утром после тревоги: что известно

Недавно пресс-служба McDonald's в Facebook опубликовала пост-картинку о состоянии и самочувствии людей до утреннего кофе и после. У пользователей спросили: "Вы, или не вы?".

Украинцы с радостью поделились своими мыслями в комментариях под публикацией:

"Кофе - это то, что мне нужно";

"Я с нетерпением жду кофе без кофеина";

"Вы что-то подсыпаете в кофе... Это единственный кофе из всех, что я пробовал, который реально убивает тягу ко сну. На меня энергетики не действуют, а ваш американо действует".

Публикация McDonald's (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Тем временем кое-кто спросил, почему нельзя приобрести кофе до 8 часов утра в ресторане Киева на улице Юрия Ильенко.

"Это очень огорчает, что были внесены непопулярные изменения в график этого заведения", - говорится в комментарии.

В McDonald's ответили, что "сокращение часов работы ресторана произошло по решению компании и связано с технологическими процессами", а также поблагодарили за понимание.

Комментарий и ответ McDonald's насчет заведения на Ильенко (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Другой пользователь поделился собственным опытом относительно работы McDonald's в Киеве на улице Ивана Миколайчука.

"Не первый раз приезжаю в 7:30, а все закрыто. Притом, что заведение должно работать с 7:00. Пишу отзыв в приложении. Звонит какой-то человек, не представляясь, сообщает что с 5:00 (сегодня отменили тревогу в городе Киев) до 7:30 персоналу недостаточно времени, чтобы запустить работу", - написал украинец.

Выражая недовольство такой ситуацией, гражданин предположил, что "это либо что-то с персоналом, либо с бизнес процессами".

В McDonald's объяснили: "рестораны начинают работу ориентировочно в течение 4-х часов после отбоя затяжной ночной воздушной тревоги".

"Это время нужно на включение и настройку оборудования и для подготовки сотрудников к работе", - подытожили в компании.

Комментарий и ответ McDonald's о начале работы ресторанов после затяжной ночной воздушной тревоги (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)