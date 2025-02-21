В McDonald's сделали заявление насчет графика работы ресторанов в Киеве: все из-за тревоги
Утром рестораны McDonald's в Киеве и других городах могут открываться позже, чем указано в графике их работы. Это связано с затяжными ночными воздушными тревогами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в соцсети Facebook.
Открытие McDonald's утром после тревоги: что известно
Недавно пресс-служба McDonald's в Facebook опубликовала пост-картинку о состоянии и самочувствии людей до утреннего кофе и после. У пользователей спросили: "Вы, или не вы?".
Украинцы с радостью поделились своими мыслями в комментариях под публикацией:
- "Кофе - это то, что мне нужно";
- "Я с нетерпением жду кофе без кофеина";
- "Вы что-то подсыпаете в кофе... Это единственный кофе из всех, что я пробовал, который реально убивает тягу ко сну. На меня энергетики не действуют, а ваш американо действует".
Публикация McDonald's (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)
Тем временем кое-кто спросил, почему нельзя приобрести кофе до 8 часов утра в ресторане Киева на улице Юрия Ильенко.
"Это очень огорчает, что были внесены непопулярные изменения в график этого заведения", - говорится в комментарии.
В McDonald's ответили, что "сокращение часов работы ресторана произошло по решению компании и связано с технологическими процессами", а также поблагодарили за понимание.
Комментарий и ответ McDonald's насчет заведения на Ильенко (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)
Другой пользователь поделился собственным опытом относительно работы McDonald's в Киеве на улице Ивана Миколайчука.
"Не первый раз приезжаю в 7:30, а все закрыто. Притом, что заведение должно работать с 7:00. Пишу отзыв в приложении. Звонит какой-то человек, не представляясь, сообщает что с 5:00 (сегодня отменили тревогу в городе Киев) до 7:30 персоналу недостаточно времени, чтобы запустить работу", - написал украинец.
Выражая недовольство такой ситуацией, гражданин предположил, что "это либо что-то с персоналом, либо с бизнес процессами".
В McDonald's объяснили: "рестораны начинают работу ориентировочно в течение 4-х часов после отбоя затяжной ночной воздушной тревоги".
"Это время нужно на включение и настройку оборудования и для подготовки сотрудников к работе", - подытожили в компании.
Комментарий и ответ McDonald's о начале работы ресторанов после затяжной ночной воздушной тревоги (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории нашей страны временно прекратили работу. Двери для посетителей они открыли снова только в 2023 году.
В конце марта 2024 года стало известно, что McDonald's Ukraine планирует открытие ресторанов в Ужгороде и Черновцах.
1 июня 2024 года компания закрыла на реконструкцию самое посещаемое заведение сети - ресторан McDonald's на Вокзальной площади в столице (возле Центрального железнодорожного вокзала). 21 ноября он возобновил свою работу после ремонта и полного обновления.
Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, которые являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись одобрительно к подобным инициативам).
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