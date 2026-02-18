ua en ru
Довгоочікуване повернення: McDonald's знову відкриє свої двері у Миколаєві

Середа 18 лютого 2026 16:04
UA EN RU
Довгоочікуване повернення: McDonald's знову відкриє свої двері у Миколаєві McDonald's відкриють знову в Миколаєві (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мережа McDonald's готується знову відкрити двері свого ресторану в Миколаєві, який залишався зачиненим з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Миколаївської обласної державної (військової) адміністрації Віталія Кіма у Threads.

Що відомо про відкриття McDonald's у Миколаєві

Кім розповів, що опублікував інформацію щодо ймовірного відкриття McDonald's у Миколаєві, "щоб не було пліток".

Він додав (станом на 18 лютого 2026 року), що "розмовляв із керівництвом McDonald's три тижні тому".

"І так він (співрозмовник Кіма, - Ред.) запевнив, що найближчим часом відкриють знову (ресторан швидкого харчування, - Ред.) в Миколаєві", - наголосив посадовець.

Довгоочікуване повернення: McDonald's знову відкриє свої двері у МиколаєвіПублікація Кіма (скриншот: threads.com/@kimkimvitalii)

Як працює McDonald's в Україні під час війни

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресторани McDonald's на території України тимчасово припинили роботу. Двері для відвідувачів вони відкрили знову лише у 2023 році.

Наприкінці березня 2024 року стало відомо, що McDonald's Ukraine планує навіть відкриття ресторанів в Ужгороді та Чернівцях.

1 червня 2024 року компанія закрила на реконструкцію найвідвідуваніший заклад мережі - ресторан McDonald's на Вокзальній площі у Києві (біля Центрального залізничного вокзалу). 21 листопада він відновив свою роботу після ремонту й повного оновлення.

У березні 2025 року стало відомо, що ресторани McDonald's повертають популярну серед багатьох відвідувачів послугу - продаж сніданків (тоді ранкове меню запрацювало у шістьох містах України).

Дещо пізніше McDonald's повернув у свої ресторани українське меню.

Крім того, повідомлялося про запровадження McDonald's Ukraine низки змін, які є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів (хоча не всі українці поставилися схвально до подібних ініціатив).

Тим часом у Миколаєві остаточне рішення щодо повернення McDonald's залежало від безпекової ситуації.

У компанії констатували, що постійно моніторять ситуацію в регіоні.

Українцям пояснювали також, що повноцінне повернення вимагає майже таких самих інвестицій та зусиль, як і створення нового закладу (адже необхідно оцінити стан приміщень, обладнання, налагодити постачання, сформувати та навчити команду, забезпечити логістику тощо).

