Сколько всего McDonald's в мире и страны, где вы не найдете ни одного

Если вам кажется, что МакДональдс везде, куда бы вы ни пошли, это потому, что он очень популярен. Но есть места, где этого фастфуда нет совсем.

Где именно нет привычного для нас МакДональдса - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Сколько МакДональдс в мире

По данным статистики сайта Chowhound, в 2023 году в мире насчитывалось около 41 800 заведений сети ресторанов.

Если быть точными, то было 41822 локации, а это больше, чем в 2022 году, когда их было около 40200. И МакДональдс продолжает расти и расширяться. В конце прошлого года сеть объявила, что к 2027 году планирует открыть 9000 новых заведений по всему миру.

МакДональдс обожают многие (Скриншот)

Где больше всего заведений сети в мире

В Соединенных Штатах больше всего McDonald's, что не удивительно. Гигант быстрого питания открыл свое первое отделение в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 1940 году и с момента своего скромного начала стремительно развивался.

Через четыре года будет 50 тысяч ресторанов McDonald's, говорится в сообщении компании.

McDonald's прогнозирует чистый рост новых ресторанов на 4% в 2024 году, который вырастет до 5% в последующие годы. До конца 2024 McDonald's планирует открыть 2100 дополнительных заведений, 500 из них в США.

Где нет МакДональдса

Согласно World Population Review, в интересах общественного здоровья и сохранения культуры в этих странах нет популярной фастфудной сети.

В общей сложности существует 123 страны, где нет этого заведения. Среди них: Бермудские острова, Боливия, Исландия, Иран, Македония, Северная Корея, Йемен и Зимбабве. Они не разрешают размещение в своих странах МакДональдса.

Отметим, что в России мак приостановил свою работу 14 марта 2022 года, но там его "оригинально" решили заменить заведением "Вкусно и точка".