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На Центральном вокзале в Киеве открыли обновленный "МакДональдс": как он выглядит (фото)

Украина, Киев, Четверг 21 ноября 2024 12:15
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На Центральном вокзале в Киеве открыли обновленный "МакДональдс": как он выглядит (фото) Фото: МакДональдс в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открыли обновленный "МакДональдс". Заведение было закрыто на ремонт почти 6 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу McDonald's в Facebook.

Сообщается, что МакДональдз на Центральном вокзале в столице полностью обновили, сделали современным и полностью безбарьерным. Во время ремонта обновили фасад и переоборудовали внутреннее пространство.

Теперь в заведении появился лифт, автоматическая дверь и другие решения, которые должны сделать его более комфортным для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, "МакДональдс" на Центральном вокзале в Киеве 1 июня 2024 года временно прекратил работу из-за реконструкции. Тогда анонсировали, что у обновленного заведения будет новый зал на 193 места, просторная терраса на 88 мест, 11 терминалов самообслуживания и первый в Украине пассажирский лифт в ресторане "МакДональдс".

Также РБК-Украина рассказывало о том, что 2 ноября в Боярке, Киевская область, открылся первый ресторан "МакДональдс" по адресу улица Магистральная, 38. Это 105-е работающее заведение сети в Украине. Ресторан занимает площадь более 470 квадратных метров, предлагая 128 мест в зале и 84 на террасе. Заведение расположено недалеко от крупного торгового центра.

В настоящее время сеть "МакДональдс" в Украине насчитывает 120 ресторанов, из которых 15 временно закрыты из-за требований безопасности. После начала полномасштабного вторжения со стороны России, рестораны McDonald's временно прекратили работу в Украине. Возобновление их деятельности произошло только в 2023 году.

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Киев МакДональдз McDonald's
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