Деревянные приборы и напитки без крышек. Что изменилось в McDonald's и как на это реагируют украинцы

Недавно в McDonald's Ukraine сообщили о введении ряда изменений, являющихся частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов. В то же время, не все украинцы отнеслись положительно к подобным инициативам.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальная страница McDonald's в Facebook, European Business Association.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно меняется в McDonald's Ukraine и как к этому относятся наши сограждане.

Что изменилось в McDonald's

Недавно в McDonald's Ukraine напомнили, что одним из ключевых приоритетов компании является забота об окружающей среде.

Учитывая это, было одобрено решение о сокращении использования пластика и других материалов в пользу "более экологичных" решений.

Воплощая инициативы по ответственному использованию ресурсов, в McDonald's решили вводить изменения, которые уже затронули некоторых посетителей.

Пластиковые столовые приборы постепенно заменяют приборами из древесины.

В компании отметили, что в качестве экологического сырья была выбрана береза, являющаяся прочным, природным, восстановительным материалом, не имеющим выраженного вкуса древесины (что очень важно для сохранения оригинального вкуса пищи).

"При этом наши поставщики применяют стратегии восстановления и сохранения лесных экосистем. Воплощение этой инициативы позволит снизить использование пластика на 40 тонн ежегодно", - уточнили в компании.

От пластиковых приборов придется отвыкать (иллюстрация: facebook.com/McDonaldsUA)

Заведения McDonald's в Украине частично отказываются от использования пластиковых крышек для стаканов.

Согласно подсчетам экспертов, это может снизить использование пластика еще на 8,5 тонн в год.

По словам представителей компании, без крышек подаются все напитки в стаканах (для потребления внутри заведения), кроме чая и горячих напитков в составе Хэппи Мил.

Поскольку в некоторых случаях крышки для напитков крайне необходимы, все курьерские заказы и заказы "на вынос" будут по-прежнему подаваться в закрытых стаканах.

Кроме того, при особой необходимости клиенты всегда могут попросить крышку у работников заведения.

Напитки без крышек существенно снизят использование пластика (иллюстрация: facebook.com/McDonaldsUA)

McDonald's Ukraine планирует избавиться и от бумажных вкладышей для подносов.

Это позволит сохранить около 100 тонн бумаги в год.

В компании уточнили, что после реализации пилотного проекта в ресторанах McDonald's в Виннице, его масштабируют на всю страну.

Учитывая стабильную эпидемиологическую ситуацию, в ресторанах McDonald's отказываются от использования резиновых перчаток в производственной зоне (что было введено по требованию правительства во время пандемии COVID-19).

"Пока карантинные требования отменены, компания может уменьшить использование резины в среднем на 70 тонн ежегодно", - отметили эксперты.

Кроме того, McDonald's продолжает сортировать отходы и популяризировать эту культуру среди украинцев.

"На сортировочных станциях отходы разделяются на бумагу, пластик, стаканчики, жидкость и прочее, затем они идут на переработку, ведь многие материалы можно использовать повторно", - рассказали в компании.

Например, из отсортированного в ресторанах картона, полиэтиленовых и алюминиевых элементов упаковки изготавливаются пакеты McDonald's для заказов "на вынос" и доставки.

Из масла производится биотопливо и смазочные материалы для химической промышленности, из пластиковых отходов - пакеты для мусора.

Инициативы McDonald's - об ответственном использовании ресурсов и уменьшении отходов (иллюстрация: facebook.com/McDonaldsUA)

Согласно информации McDonald's Ukraine, до конца 2025 года компания обязана полностью перейти на использование всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.

Так компания внедряет положительные экологические изменения и объединяет людей вокруг идеи лучшего будущего для планеты и страны.

Реакция украинцев на введенные в McDonald's изменения

Под так называемой "зеленой публикацией" компании в Facebook относительно введенных в ресторанах McDonald's изменений, собралось большое количество комментариев и отзывов.

Публикация McDonald's насчет текущих изменений (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Большинство украинцев поддерживают подобные инициативы и отмечают, что отказ от "лишнего" пластика - правильный шаг.

В то же время некоторые посетители этой сети заведений быстрого питания отнеслись к изменениям скорее негативно:

"Вы посчитали, сколько уменьшится пластика, а сколько вырубается деревьев на этот хлам? Деревянные ложки - это ужас. Всегда страшно оставить занозы в губах. Вы пишете об экологии, а я всегда читаю об экономии. А все начиналось с сахара, который, конечно же, исключительно из-за заботы к посетителю перестали давать к напиткам по умолчанию"

"К сожалению, вкус дерева идет в подарок"

"А сколько деревьев вырубили для ваших деревянных ложечек?"

"У вас были очень классные по дизайну вилки и ложки"

"Экология начинается с животного фермерства!"

"Как это повлияет на цену? Деревянные дороже. А откуда они берутся, эти ложки? Из деревьев? Таким образом, если будет большее использование деревянных предметов в качестве одноразовых, как это повлияет в дальнейшем на сами деревья? Будете агитировать отказаться от этого?"

"Очень надеюсь МакФлури не будет идти со вкусом дерева из-за ложки. Но это конец эпохи, очень досадно конечно"

"А еду на бумажную тоже заменить? Пластик очень легко можно переплавить и повторно использовать, вообще не вижу проблем... Лучше бы строили перерабатывающие заводы, чем такую фигню придумывать, как бумажные ложки"

"Это же сколько деревьев надо вырубить... Грета Тунберг протестует..."

"Спасибо за заботу. Но… Есть мороженое первые пару ложек, такое себе удовольствие. Вкус дерева. И кофе по дороге, в автомобиле, пить не удобно!"

"Пластик начали использовать, чтобы сохранить деревья. А теперь мы, сделав полный оборот, начинаем вырезать деревья, чтобы было меньше пластика. ПС. Сплошной пиар и никакой пользы"

Кроме того, ряд пользователей предлагают компании ввести и другие изменения:

внедрить использование "постоянной", многоразовой тары

разрешать покупать напитки "в свою тару" без использования лишних стаканов

начать продавать бургеры для веганов

В заключение среди комментариев встретилось также предложение сменить пластиковые трубочки на бумажные, однако большинство пользователей настроены скорее негативно по поводу подобного вероятного нововведения.