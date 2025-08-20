McDonald's вернул украинское меню: какие новые бургеры уже можно попробовать

McDonald's вернул в свои рестораны в нашей стране украинское меню. Гостям предлагают новые блюда.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании .

В сети ресторанов появились два новых бургера.

"Вы ждали украинские бургеры - и вот они! Один - со свининой и соусом с хреном, а второй - с нежной курочкой и чесночным соусом", - говорится в сообщении.

Ржаной бургер с курицей и чесночным соусом состоит из ржаной булочки, курицы, бекона, сыра чеддер, соленых огурцов, свежего салата и лука, чесночного и медово-горчичного соусов.



Ржаной бургер с курицей и чесночным соусом (фото: mcdonalds.com)

Ржаной бургер со свининой и соусом с хреном состоит из ржаной булочки, свинины, сыра чеддер, огурцов, свежего салата и лука, соуса с хреном.



Ржаной бургер со свининой и соусом с хреном (фото: mcdonalds.com)

Также в меню добавили Картофель Фри с грибным соусом и жареным луком.



Картофель Фри с грибным соусом и жареным луком (фото: mcdonalds.com)