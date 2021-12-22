Справа проти Порошенка, напруженість на кордоні, суд у справі MH17: новини за 21 грудня

П'ятий президент України Петро Порошенко записав відеозвернення, Вашингтон хоче переглянути з НАТО розташування військ у Європі, російський "Бук", що збив рейс MH17 на Донбасі, ідентифікували за 15 ознаками. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 21 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Напруженість на кордоні: останні новини

Президент Росії Володимир Путін заперечує, що вимоги Москви щодо так званих "гарантій безпеки" є ультиматумом на адресу США і НАТО. За його словами, в такому ключі російські заяви інтерпретують лише "недоброзичливці".

США шукають варіанти, як допомогти українським партизанам у разі окупації України Росією. США можуть надати, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси.

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон хоче переглянути з НАТО розташування військ в Європі. Воно, за словами представниці Держдепу, має відповідати нагальним викликам.

У вівторок, 21 грудня, у Каунасі відбулась зустріч міністрів оборони Литви, Латвії й Естонії. Сторони порушили питання ситуації біля кордонів України та домовились про надання військової допомоги країні.

Союзники НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією. Про це пише Financial Times. Видання повідомляє, що союзники по НАТО змирилися з необхідністю вести переговори з Росією.

Порошенко заявив, що повернеться до України у січні. У ДБР на нього чекають на допит післязавтра

П'ятий президент України Петро Порошенко записав відеозвернення після інформації про підозру у держзраді. Він заявив, що має намір повернутися до України у першій половині січня. Наразі Порошенко перебуває у польській столиці Варшаві.

Зазначимо, що ГБР чекає на п'ятого президента на допит післязавтра.

Ще шість областей виходять з "червоної" зони

В Україні скорочується "червона" зона карантину. Державна комісія виключить Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області з "червоної" зони опівночі 23 грудня.

Таким чином, "червона" зона скорочується двох областей. У ній залишаться Волинська та Запорізька області.

В Україні перший заражений штамом "Омікрон" вже одужав

В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму "Омікрон". Наразі у цієї людини вже негативний ПЛР-тест. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест", - сказав він. https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-pervyy-zarazhennyy-shtammom-omikron-1640075267.html

Суд у справі MH17: російський "Бук" ідентифікували за 15 ознаками

У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в 2014 році обвинувачення заявило, що російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" був ідентифікований за 15 ознаками. За версією слідства, саме з цієї установки збили літак Малазійських авіаліній.

Як заявила прокурор Біргіт Ван Россель, російський "Бук" був ідентифікований завдяки фото, які були зроблені в день катастрофи MH17 та наступного дня. На всіх цих фото видно одні і ті ж ознаки, такі як розрив гумової бічної панелі і та ходове колесо, що відхиляється.

В Києві наступного тижня лунатимуть сирени: причина

У Києві пройде перевірка систем оповіщення з увімкненням сирен. Перевірятимуть їх працездатність. Повідомляється, що перевірка відбудеться 29 грудня з 12:00 до 13:00.

Сирени, які вмикатимуть періодично, лунатимуть близько 3 хвилин.

Ціна на газ в Європі перевищила 2100 доларів. Це новий рекорд

Ціна на газ в Європі станом на 21 грудня перевищила позначку 2100 доларів за тисячу кубометрів. Це рекордне значення.

Зокрема, станом на 16:30 за київським часом ціна на нафту досягла позначки 2120 доларів за тисячу кубометрів. Це на 23,5% вище за розрахункову ціну на попередній день.

В Києві чоловік проломив череп охоронцю магазину за прохання надіти маску

У Києві молоді люди зайшли в магазин без масок і почали на камеру провокувати конфлікт з охоронцем, який закликав відвідувачів або надіти засіб захисту, як того вимагають карантинні правила, або піти. У відповідь на це "блогер" вдарив сек'юріті по голові, проломивши череп.

В мережі з'явилося відео, зняте самим молодим чоловіком, який напав на охоронця у віці. Ймовірно, блогер знімав свій "антикарантинний сюжет" заради хайпу.

Антициклон в Україні. Яку погоду він сформує в середу

Синоптики розповіли, яку погоду в Україні сформує антициклон ANNI в середу. Повідомляється, що буде все менше опадів, час від часу навіть можуть бути окремі прояснення.

Повітряні потоки все ще матимуть північну складову, тому арктичне повітря продовжить забезпечувати морозну погоду. Без істотних опадів, лише в Криму невеликий сніг.