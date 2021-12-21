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США планують обговорити з НАТО зміни в розміщенні військ в Європі, - Держдеп

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Вашингтон, Вівторок 21 грудня 2021 19:21
США планують обговорити з НАТО зміни в розміщенні військ в Європі, - Держдеп Фото: помічниця держсекретаря США Карен Донфрід (flickr.com/gmfus)
Автор: Дмитро Левицький

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон хоче переглянути з НАТО розташування військ в Європі. Воно, за словами представниці Держдепу, має відповідати нагальним викликам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

"Це буде розмова, яку ми матимемо в контексті НАТО про те, чи відповідає нинішнє розташування збройних сил викликам, з якими ми стикаємося. Це відбуватиметься і в контексті НАТО, і в контексті SACEUR. Але сьогодні у мене немає повідомлень про зміну розташування військових", - сказала Донфрід.

Нагадаємо, минулого тижня Росія представила свої вимоги до НАТО та США, виконання яких нібито гарантуватиме безпеку в Європі. Серед них зміна розташування військ НАТО в країнах пострадянського союзу.

Як писало РБК-Україна, президент Росії заявив, що запропоновані "гарантії" не є ультиматумом для НАТО.

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