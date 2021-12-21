Суд у справі MH17: російський "Бук" ідентифікували за 15 ознаками
У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в 2014 році обвинувачення заявило, що російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" був ідентифікований за 15 ознаками. За версією слідства, саме з цієї установки збили літак Малазійських авіаліній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.
Як заявила прокурор Біргіт Ван Россель, російський "Бук" був ідентифікований завдяки фото, які були зроблені в день катастрофи MH17 та наступного дня. На всіх цих фото видно одні і ті ж ознаки, такі як розрив гумової бічної панелі і та ходове колесо, що відхиляється.
"Загалом було виявлено 15 ознак", - зазначила прокурор.
За її словами, одна з них - тактичний номер машини, який був в значній мірі зашліфований, але його контури все ще були видні. Як правило, шліфуванням намагаються уникнути ідентифікації засобу ППО при його прихованому розгортанні.
Вона також уточнила, що в Україні більше не було виявлено установки "Бук" з такими ознаками, але після катастрофи його бачили на території Росії.
Крім того, на суді представили покази свідка, який їхав в машині супроводу при транспортуванні "Бука". Також уточнюється, що установку перевозила вантажівка Volvo, яка була конфіскована у донецького бізнесмена.
За даними слідства, ще вранці 18 липня, наступного дня після катастрофи, "Бук" перебував в окупованому Луганську.
Нагадаємо, раніше на суді по MH17 заявили, що слідство не знайшло сліди іншої зброї, крім "Бука".
Сьогодні триває зачитування обвинувачення щодо фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Леоніда Харченка та Олега Пулатова.
Напередодні захист Пулатова визнав, що на момент катастрофи військові з 53-ї курської зенітно-ракетної бригади РФ були на Донбасі.