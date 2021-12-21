Суд у справі MH17: російський "Бук" ідентифікували за 15 ознаками

У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в 2014 році обвинувачення заявило, що російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" був ідентифікований за 15 ознаками. За версією слідства, саме з цієї установки збили літак Малазійських авіаліній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

Як заявила прокурор Біргіт Ван Россель, російський "Бук" був ідентифікований завдяки фото, які були зроблені в день катастрофи MH17 та наступного дня. На всіх цих фото видно одні і ті ж ознаки, такі як розрив гумової бічної панелі і та ходове колесо, що відхиляється.

"Загалом було виявлено 15 ознак", - зазначила прокурор.

За її словами, одна з них - тактичний номер машини, який був в значній мірі зашліфований, але його контури все ще були видні. Як правило, шліфуванням намагаються уникнути ідентифікації засобу ППО при його прихованому розгортанні.

Вона також уточнила, що в Україні більше не було виявлено установки "Бук" з такими ознаками, але після катастрофи його бачили на території Росії.

Крім того, на суді представили покази свідка, який їхав в машині супроводу при транспортуванні "Бука". Також уточнюється, що установку перевозила вантажівка Volvo, яка була конфіскована у донецького бізнесмена.

За даними слідства, ще вранці 18 липня, наступного дня після катастрофи, "Бук" перебував в окупованому Луганську.