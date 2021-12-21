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Країни Балтії готові надати Україні військову допомогу, - Міноборони Литви

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Вівторок 21 грудня 2021 18:54
Країни Балтії готові надати Україні військову допомогу, - Міноборони Литви Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (flickr.by)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 21 грудня, у Каунасі відбулась зустріч міністрів оборони Литви, Латвії й Естонії. Сторони порушили питання ситуації біля кордонів України та домовились про надання військової допомоги країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Допомога найрізноманітніша - і військова, і невійськова. Але що допомога буде надана, це факт", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Під час розмови з міністрами оборони Латвії й Естонії Артісом Пабріксом й Калле Лаанетом, Анушаускас заявив про надання Україні військово-польового шпиталю та тепловізорів.

Також сторони обговорили дестабілізуючу поведінку Росії в регіоні та у всій Європі.

"Ми дійшли єдиної думки, що останні дії Росії, особливо концентрація збройних сил поблизу українського кордону - це грізна спроба націлитись на суверенітет членства в НАТО України", - відзначив Анушаускас.

За словами Лаанета, Росія продовжує стягувати війська біля кордонів України й висуває "абсурдні" вимоги. Водночас підтримка України в відповідній ситуації сьогодні є пріоритетним питанням для Естонії, у зв’язку з чим країна шукає можливості надати країні додаткову оборонну допомогу.

Як відзначив Пабрікс, Україна продовжує захищати інтереси Європи та вимагає право особисто обирати свою долю, що, зі свого боку, нагадує історію країн Балтії.

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