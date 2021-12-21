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Загроза повномасштабної війни. США шукають варіанти, як допомогти українським партизанам, - WP

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Вашингтон, Вівторок 21 грудня 2021 13:27
Загроза повномасштабної війни. США шукають варіанти, як допомогти українським партизанам, - WP Фото: у США вивчають, як підтримати українських партизанів, якщо буде повномасштабна війна РФ і України (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

США шукають варіанти, як допомогти українським партизанам у разі окупації України Росією. США можуть надати, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на статтю для The Washington Post.

Американська допомога в такому випадку може включати в себе надання зброї та іншої матеріально-технічної підтримки як українським військовим, так і повстанським групам, якщо РФ повалить законний уряд країни і почнеться партизанська війна.

"Ми готові розглянути ряд речей, які ми не розглядали в минулому, і результати будуть дуже значними для РФ, але я не буду вдаватися в подробиці", - розповів високопоставлені представник Білого дому.

Створена при адміністрації група, в яку входять представники ЦРУ та інших ключових відомств США, зараз вивчає, як були організовані антирадянські повстанські рухи в Афганістані, рухи проти підтримуваних Росією сил в Сирії, а також проти самих США в Іраку і тому ж Афганістані.

До складу групи входять юристи, які вивчають способи надання будь-якої допомоги українському повстанському руху без порушення законів США або міжнародного права.

Нагадаємо, Путін погрожує НАТО, вимагаючи не розміщувати сили Альянсу в Україні.

Зазначимо, РФ продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною.

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