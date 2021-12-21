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Гарантії безпеки. Союзники НАТО не прийшли до консенсусу щодо переговорів з Росією, - FT

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Вашингтон, Вівторок 21 грудня 2021 09:52
Гарантії безпеки. Союзники НАТО не прийшли до консенсусу щодо переговорів з Росією, - FT Фото: союзники НАТО не прийшли до консенсусу щодо переговорів з Росією (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Союзники НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією. Йдеться про питання гарантій безпеки та їх формат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Видання пише, що союзники по НАТО змирилися з необхідністю вести переговори з Росією.

Військові країн Заходу хочуть уникнути прямої відмови від пропозиції Москви і тому намагаються знайти "області взаємної згоди і заспокоїти ситуацію".

Нагадаємо, Росія категорично проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії. Москва чекає конкретних рішень по гарантіях безпеки.

Зазначимо, США представлять Росії свій перелік стурбованостей.

Як раніше повідомляли Bloomberg, США ознайомилися з пропозиціями від Російської Федерації щодо "гарантій безпеки". Готуються дати відповідь вже цього тижня.

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