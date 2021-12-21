В Києві наступного тижня лунатимуть сирени: причина
Фото: в Києві наступного тижня лунатимуть сирени (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві пройде перевірка систем оповіщення з увімкненням сирен. Перевірятимуть їх працездатність.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Згідно з даними Telegram-каналу "Киев Сейчас", перевірка систем оповіщення для передачі сигналу цивільного захисту "Увага всім" відбудеться 29 грудня з 12:00 до 13:00.
Сирени, які вмикатимуть періодично, лунатимуть близько 3 хвилин.