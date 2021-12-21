Антициклон в Україні. Яку він завтра сформуває погоду

Синоптики розповіли, яку завтра в Україні антициклон ANNI сформує погоду. Буде все менше опадів, час від часу навіть можуть бути окремі прояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Повітряні потоки все ще матимуть північну складову, тому арктичне повітря продовжить забезпечувати морозну погоду. Без істотних опадів, лише в Криму невеликий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -10-15 морозу, на північному сході та сході країни до -18, вдень -4-9 морозу; у південній та західній частинах вночі -7-12, вдень -1-6 морозу; у Карпатах вночі -14-19, вдень -8-13 морозу.