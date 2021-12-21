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Порошенко заявив, що повернеться до України у січні. У ДБР на нього чекають на допит післязавтра

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 11:50
Порошенко заявив, що повернеться до України у січні. У ДБР на нього чекають на допит післязавтра Фото: п'ятий президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

П'ятий президент України Петро Порошенко записав відеозвернення після інформації про підозру у держзраді. Він заявив, що має намір повернутися до України у першій половині січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення.

Він повідомив, що наразі він перебуває у польській столиці Варшаві. Там він має численні зустрічі з польськими та європейськими політиками

Порошенко також заявив, що не має наміру "ховатись у Європі" та повернеться в Україну в першій половині січня.

Зазначимо, що ГБР чекає на п'ятого президента на допит післязавтра.

В чому підозрюють Порошенка

П'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". Як стверджує слідство, Порошенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У СБУ зазначають, що основою підозри стали свідчення свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи та інші докази.

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