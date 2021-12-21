Порошенко заявив, що повернеться до України у січні. У ДБР на нього чекають на допит післязавтра

П'ятий президент України Петро Порошенко записав відеозвернення після інформації про підозру у держзраді. Він заявив, що має намір повернутися до України у першій половині січня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на відеозвернення .

Він повідомив, що наразі він перебуває у польській столиці Варшаві. Там він має численні зустрічі з польськими та європейськими політиками

Порошенко також заявив, що не має наміру "ховатись у Європі" та повернеться в Україну в першій половині січня.

Зазначимо, що ГБР чекає на п'ятого президента на допит післязавтра.

В чому підозрюють Порошенка

П'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". Як стверджує слідство, Порошенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У СБУ зазначають, що основою підозри стали свідчення свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи та інші докази.