Ще шість областей виходять з "червоної" зони: список

В Україні скорочується "червона" зона карантину. З неї виходять Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.

Державна комісія виключить Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області з "червоної" зони опівночі 23 грудня.

Таким чином, "червона" зона скорочується двох областей. У ній залишаться такі області:

Волинська, Запорізька.

Нові правила карантину

У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.