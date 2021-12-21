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Ще шість областей виходять з "червоної" зони: список

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 17:10
Ще шість областей виходять з "червоної" зони: список Фото: в Україні скорочується "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скорочується "червона" зона карантину. З неї виходять Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.

Державна комісія виключить Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області з "червоної" зони опівночі 23 грудня.

Таким чином, "червона" зона скорочується двох областей. У ній залишаться такі області:

  1. Волинська,
  2. Запорізька.

Нові правила карантину

У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

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