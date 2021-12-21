Путін не вважає "гарантії безпеки" ультиматумом для НАТО. А МЗС заявляє про "план Б"

Президент Росії Володимир Путін заперечує, що вимоги Москви щодо так званих "гарантій безпеки" є ультиматумом на адресу США і НАТО. За його словами, в такому ключі російські заяви інтерпретують лише "недоброзичливці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми бачимо вже, що деякі наші недоброзичливці, прямо скажу, інтерпретують це як ультиматум з боку Росії. Це ультиматум чи ні? Звичайно, ні", - заявив він на засіданні колегії Міноборони Росії.

У той же час, як підкреслив заступник голови МЗС Росії Костянтин Гаврилов, якщо Захід не відповість на російські пропозиції щодо гарантій безпеки, то у Москви є "план Б".

"План Б, природно, керівництвом передбачений. І до нього ніхто не хотів би вдаватися. Це не ультиматум - це жорстка вимога, яка навіяна обставинами і часом", - зазначив він.