Очередной обстрел юга Украины и новые санкции против РФ: новости за 20 июля

Война России против Украины: последние новости

Ночная атака. Россия выпустила по 19 ракет и дронов: сколько удалось сбить

Россия ночью 20 июля выпустила по Украине 19 крылатых ракет и столько же дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили.

Военные отмечают, что в эту ночь РФ сосредоточилась на южных регионах. Оккупанты выпустили:

7 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских целей: два "Калибра", три крылатых ракеты "Искандер-К" и 13 "Шахедов".

Российские военные уже третий день атаковали юг Украины. В частности, они обстреляли Одессу и Николаев.

Из-за ночной российской атаки по Одессе погиб 21-летний мужчина.

"К сожалению, в результате ночной российской атаки есть один погибший в Одессе. Погибший - охранник гражданского здания, 2002 года рождения", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер также сообщил, что в результате атаки по городу пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС.

В Николаеве в результате ночной атаки россиян погибли два человека. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело женщины.

Новые санкции против РФ

В отношении России вчера ввели санкции несколько стран, а именно:

Украина может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит

Украина может отказаться от фиксированного курса гривны по отношению к доллару еще до окончания войны, которую развязала Россия.

Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук пояснил, что на прошлой неделе была обнародована версия стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию. Там указаны предпосылки, на которые НБУ обращает внимание, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию.

Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть замену Ткаченко

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Как рассказал президент, со Шмыгалем был обсужден вопрос справедливости выделения бюджетных средств.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - сказал Зеленский.

Глава МВД озвучил официальное количество погибших от разрушения Каховской ГЭС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года на контролируемой правительством территории погиб 31 человек.

"Что касается погибших: у нас на сегодня погибших 31 человек. 29 - это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области", - рассказал глава МВД Игорь Клименко.

При этом окончательной информации о материальных потерях пока нет. Подсчет все еще продолжается.

"Очень трудно за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема", - заявил он.

Успех на нескольких направлениях. Залужный рассказал Милли о контрнаступлении ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Среди прочего, они обсудили контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Залужный подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"Вооруженные силы Украины, несмотря на сложнейшие минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины - Герои", - заявил главнокомандующий.

Украина из-за угроз РФ топить корабли пообещала ответить тем же

Министерство обороны Украины сделало заявление относительно движения кораблей в акватории Черного моря. Речь идет о судах, которые курсируют в порты РФ, или в те, что находятся на оккупированных территориях.

Как заявили в ведомстве, Россия начала открыто угрожать гражданским судам которые перевозят продукты питания из украинских портов. В последние дни Кремль превратил Черное море в зону опасности. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

Кроме этого в Минобороны отметили, что судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море.

В Украину прибыло руководство Ryanair: говорят о полетах в "Борисполе"

В Украину прибыло руководство крупнейшей авиакомпании Европы Ryanair. Делегация проводит переговоры с руководством международного аэропорта "Борисполь" о возобновлении полетов после окончания войны.

В аэропорт Борисполь прибыло высшее руководство Ryanair - главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири, главный исполнительный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон и коммерческий директор Ryanair DAC Джейсон МакГиннес.

Пока пассажирские самолеты в Украине не могут летать, руководство Ryanair в Борисполь доставила "Укрзализныця".