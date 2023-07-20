Ночная атака. Россия выпустила по 19 ракет и дронов: сколько удалось сбить

Россия ночью 20 июля выпустила по Украине 19 крылатых ракет и столько же дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Военные отмечают, что этой ночью РФ сосредоточилась на южных регионах. Оккупанты выпустили:

7 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из двух направлений - южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских целей: два "Калибра", три крылатых ракеты "Искандер-К" и 13 "Шахедов".

Россия ночью атаковала Украину

Напомним, этой ночью оккупанты снова атаковали юг Украины, а именно Одессу и Николаев. Воздушные силы ВСУ отметили, что под ударом врага оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

В результате ночной атаки в Одессе и Николаеве повреждены жилые дома и другие здания, возникли пожары. В Одессе известно по меньшей мере о четырех пострадавших, а в Николаеве 19 человек получили ранения, среди них есть дети.

Также российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и Черниговскую область.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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