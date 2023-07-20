В оккупированном Крыму в районе двух аэродромов прозвучали взрывы
Во временно оккупированном Крыму сегодня, 20 июля, в районе двух аэродромов местные жители услышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По неподтвержденной информации, взрывы звучат в поселках Гвардейское и Новофедоровка. Там расположены аэродромы.
Фото: Новофедоровка и Гвардейское на карте (нажмите, чтобы увеличить)
При этом неподалеку от Новофедоровки в небе видны следы от работы систем ПВО.
Ни официальные источники, ни так называемые "власти" полуострова пока никак не комментируют происшествие.
Взрывы в Крыму
Напомним, во временно оккупированном Крыму последнее время часто гремят взрывы. Часть из них связана с ударами украинских военных по скоплению вражеских войск, техники или стратегическим объектам. э
Также вчера на полуострове гремели взрывы на полигоне в Кировском районе возле села Кринички. В сети писали, что там зафиксировали "прилеты". В результате этого на полигоне началась детонация на складе боеприпасов.
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