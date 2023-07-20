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В оккупированном Крыму в районе двух аэродромов прозвучали взрывы

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Четверг 20 июля 2023 15:21
В оккупированном Крыму в районе двух аэродромов прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Крыму в районе двух аэродромов прозвучали взрывы (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 20 июля, в районе двух аэродромов местные жители услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По неподтвержденной информации, взрывы звучат в поселках Гвардейское и Новофедоровка. Там расположены аэродромы.

В оккупированном Крыму в районе двух аэродромов прозвучали взрывыФото: Новофедоровка и Гвардейское на карте (нажмите, чтобы увеличить)

При этом неподалеку от Новофедоровки в небе видны следы от работы систем ПВО.

Ни официальные источники, ни так называемые "власти" полуострова пока никак не комментируют происшествие.

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму последнее время часто гремят взрывы. Часть из них связана с ударами украинских военных по скоплению вражеских войск, техники или стратегическим объектам. э

Также вчера на полуострове гремели взрывы на полигоне в Кировском районе возле села Кринички. В сети писали, что там зафиксировали "прилеты". В результате этого на полигоне началась детонация на складе боеприпасов.

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