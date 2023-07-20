ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть замену Ткаченко

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 22:32
Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть замену Ткаченко Фото: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем обращении в Telegram.

Как рассказал президент, со Шмигалем был обсужден вопрос справедливости выделения бюджетных средств.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - сказал Зеленский.

Скандал с фильмами во время войны

Накануне в СМИ разгорелся скандал по поводу того, что Минкульт выделяет на создание русскоязычного продукта от компаний, работавших на российский рынок, миллионы гривен.

В частности, 7 июня Госпредприятием Иновещания был проведен "художественный конкурс" на фильмы, сериалы. Тогда победителями стали компании ООО "Украинский продакшн ХАБ" и ООО "КС Продакшн". Раньше их учредители работали на российском рынке и в российских проектах.

Кроме этого, 10 миллионов гривен был выделен телеканал "Дом" на новогоднюю комедию "Санаторий "Незабудка".

Однако громкий скандал был вокруг того, что компании Юрия Горбунова будет выделено из бюджета 33 миллиона гривен на создание комедийного сериала "СМТ Ингулец".

По сценарию в сериале "СМТ Ингулец" главными героями будут два айти-специалиста Максим и Данило. Они бегут из фронтового Харькова во Львов. Однако по дороге их планы меняются и ребята оказываются в пгт Ингулец Кировоградской области. Там всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя.

В Ингульке программисты попадают в ряды местной самообороны. Их назначают дежурить на местный блокпост и периодически работать на ферме. Сериал будет содержать 24 серии, снятые в жанре драмеди.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию