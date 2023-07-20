Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть замену Ткаченко

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем обращении в Telegram.

Как рассказал президент, со Шмигалем был обсужден вопрос справедливости выделения бюджетных средств.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - сказал Зеленский.

Скандал с фильмами во время войны

Накануне в СМИ разгорелся скандал по поводу того, что Минкульт выделяет на создание русскоязычного продукта от компаний, работавших на российский рынок, миллионы гривен.

В частности, 7 июня Госпредприятием Иновещания был проведен "художественный конкурс" на фильмы, сериалы. Тогда победителями стали компании ООО "Украинский продакшн ХАБ" и ООО "КС Продакшн". Раньше их учредители работали на российском рынке и в российских проектах.

Кроме этого, 10 миллионов гривен был выделен телеканал "Дом" на новогоднюю комедию "Санаторий "Незабудка".

Однако громкий скандал был вокруг того, что компании Юрия Горбунова будет выделено из бюджета 33 миллиона гривен на создание комедийного сериала "СМТ Ингулец".

По сценарию в сериале "СМТ Ингулец" главными героями будут два айти-специалиста Максим и Данило. Они бегут из фронтового Харькова во Львов. Однако по дороге их планы меняются и ребята оказываются в пгт Ингулец Кировоградской области. Там всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя.

В Ингульке программисты попадают в ряды местной самообороны. Их назначают дежурить на местный блокпост и периодически работать на ферме. Сериал будет содержать 24 серии, снятые в жанре драмеди.